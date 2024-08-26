Олег Терёхин: все наговаривают на Тюкавина, но он делает всё, что может

Бывший футболист Олег Терёхин отреагировал на критику в адрес нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Игра с «Краснодаром» была неплохой. Не знаю ещё, почему пенальти Карасёв не поставил. Это чистый одиннадцатиметровый! Ближе к концу «Динамо» пошло вперёд, но были и моменты у «Краснодара».

Все наговаривают на Тюкавина, но он ведь один. Нужны нападающие, опытные. Тюкавин делает всё, что может. Я всегда говорил, что можно проиграть лидерам, но главное — забирать очки с командами послабее. Может, в «Динамо» поймут, что надо приобретать футболистов. В основном они нужны в линию атаки, даже в обороне уже неплохо», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.