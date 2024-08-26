В контракте Батракова с «Локомотивом» нет суммы выкупа, € 20 млн — штраф за расторжение

В контракте полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова не прописан пункт о сумме выкупа игрока. Об этом сообщает Metaratings.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что сумма выкупа Батракова составляет € 20 млн. По данным Metaratings, это не выкуп, а штраф, который сторона футболиста будет обязана выплатить «Локомотиву» в случае одностороннего расторжения контракта.

Батраков в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс. «Локомотив» по итогам шести стартовых туров нового сезона РПЛ набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице.