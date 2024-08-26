Экс-тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон скончался в возрасте 76 лет

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон скончался в возрасте 76 лет. В январе Эрикссон сообщил о терминальной стадии рака поджелудочной железы.

«Свен-Йоран Эрикссон скончался. После продолжительной болезни Свен-Йоран скончался утром дома в окружении семьи.Ближайшие скорбящие — дочь Лина, сын Йохан с женой Аманой и внучкой Скай, отец Свен, девушка Эрикссона Янисетта с сыном Алсидесом, брат Ларс-Эрик с женой Юмнонг. Семья просит с уважением отнестись к их желанию скорбеть наедине и не связываться с ними», — говорится в заявлении на сайте бывшего тренера.

Свен-Йоран Эрикссон большую часть своей карьеры работал с национальными командами, в числе которых сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Также Эрикссон тренировал ряд европейских клубов, в числе которых «Рома», «Бенфика», «Фиорентина», а также работал в Китае. В Англии, помимо национальной команды, Эрикссон тренировал «Манчестер Сити» и «Лестер Сити», а также работал спортивным директором «Ноттс Каунти».