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Лусьяно Гондоу проходит медосмотр для трансфера в «Зенит»

Лусьяно Гондоу проходит медосмотр для трансфера в «Зенит»
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Президент клуба «Аргентинос Хуниорс» Кристиан Маласпинья рассказал о процессе перехода нападающего команды Лусьяно Гондоу в «Зенит». По словам функционера, форвард уже проходит медосмотр в России для трансфера в стан сине-бело-голубых.

«Всё хорошо. Игрок проходит медосмотр в России. После этого нам нужна встреча с представителями «Зенита» для согласования деталей сделки и подтверждения перевода трансферной суммы за игрока. После этой операции сделка по Гондоу будет закрыта», — приводит слова Маласпиньи интернет-портал Sport24.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гондоу провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн.

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