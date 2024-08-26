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Руслан Пименов высказался о судействе на старте сезона РПЛ

Руслан Пименов высказался о судействе на старте сезона РПЛ
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Бывший футболист Руслан Пименов оценил судейство на старте Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. По его мнению, несмотря на все ошибки арбитров, судейство в РПЛ находится на нормальном уровне.

«Что касается спорного судейства в последних матчах РПЛ, то с этим вопросом лучше обратиться к судейскому корпусу. Для меня судейство является нормальным. Да, бывают ошибки, но надеюсь, что их в будущем будет меньше», — сказал Руслан Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после шести стартовых туров нового сезона чемпионата России турнирную таблицу первенства возглавляет московский «Локомотив». Действующий чемпион страны «Зенит» идёт на второй строчке в таблице.

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