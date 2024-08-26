Объявлены судейские назначения на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России

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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встречи этой стадии пройдут 27 и 28 августа

27 августа (вторник)

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Максим Ковалев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Турбин, АVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Зуев.

«Акрон» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Андрей Болотенков, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Алексей Сухой, АVAR – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.

«Спартак» – «Динамо» Махачкала: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Игорь Демешко, Денис Петров; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владислав Безбородов, АVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Французов.

«Факел» – «Рубин»: судья – Юрий Карпов; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Сергей Карасёв, АVAR – Алексей Амелин; инспектор – Александр Колобаев.

28 августа (среда)

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Алексей Лунев, Артём Перов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Кирилл Левников, АVAR – Алексей Сухой; инспектор – Олег Соколов.

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Артур Фёдоров; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Виталий Мешков, АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Евгений Буланов; помощники судьи – Егор Болховитин, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владимир Москалёв, АVAR – Евгений Турбин; инспектор – Александр Гвардис.

«Локомотив» – «Химки»: судья – Артём Любимов; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Александр Чекалин; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Сергей Иванов, АVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мартынов.