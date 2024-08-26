Тарас Бурлак: если бы Соболев был очень нужен «Зениту», его давно купили бы

Бывший футболист «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева, интерес к которому проявляет санкт-петербургский «Зенит».

«Ситуация сложная. Я застал его в Самаре – он парень по-футбольному наглый, с характером. Однако сейчас я не понимаю его поведения. Он не тренируется, без тонуса, кажется, что сжёг все мосты со «Спартаком». Да и «Зениту» особо не нужен, учитывая, что там Кассьерра плюс берут кого-то ещё. Так что из этой ситуации ему надо выбираться. «Спартак» без него хорошо выглядит, побеждает. Вернуться будет очень тяжело. Если бы он был очень нужен «Зениту», его давно купили бы», — приводит слова Бурлака «РБ Спорт».

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.