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Марио Фернандес впервые раскрыл причины ухода из «Зенита»

Марио Фернандес впервые раскрыл причины ухода из «Зенита»
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Защитник Марио Фернандес впервые раскрыл причину своего ухода из «Зенита».

«Зенит» предлагал мне продлить контракт, но я отказался. Не хочу вдаваться в подробности по условиям. Скажу только, что мы не пришли к соглашению», — сообщил Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее агент Фернандеса сообщил, что футболист хочет продолжить играть в России.

К «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.

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