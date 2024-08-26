Хавбек «Ростова» Глебов: побороться за тройку? Шансы всегда есть

Футболист «Ростова» Данил Глебов считает, что жёлто-синие могут побороться за место в топ-3 Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— Видите, что в этом сезоне можете побороться за тройку?

— Не знаю. Шансы всегда есть. Если наладим чуть дела в обороне, станем меньше пропускать. Много забиваем, но много и пропускаем. Когда три пропускаем в Москве с «Локомотивом», тяжело забить четыре, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 6-го тура РПЛ «Ростов» встречался с «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2. На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты забил полузащитник «Ростова» Роналдо. На 37-й минуте защитник «Локомотива» Илья Самошников вывел свою команду. Ему ассистировал Алексей Батраков. На 46-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» защитник Наир Тикнизян с передачи нападающего Дмитрия Воробьёва. На 90+6-й минуте Роналдо оформил дубль. «Локомотив» после этой победы набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке.