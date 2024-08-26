Тренер «Ливерпуля» Слот поделился эмоциями от приёма, оказанного ему фанатами на «Энфилде»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился эмоциями от приёма, оказанного ему домашними болельщиками на матче 2-го тура АПЛ с «Брентфордом» (2:0).

«Приём болельщиков был похож на тот, который я получил от всех людей в AXA (тренировочном центре клуба. — Прим. «Чемпионата») и вокруг него, а также от людей, которые работают в «Ливерпуле». Я не могу говорить за всех менеджеров, но думаю, что все они сказали бы вам то же самое: каждый менеджер, который приходит сюда, чувствует тепло этого клуба, чувствует признательность болельщиков, и самое важное, что мы должны делать как менеджеры, — это убедиться, что команда играет в том стиле, который нравится болельщикам. Это то, что мы пытаемся сделать, и я думаю, что парни показали это, а болельщики, думаю, продемонстрировали свою признательность за это», — приводит слова Слота пресс-служба на официальном сайте клуба.