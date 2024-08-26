Марио Фернандес: я бы хотел ещё поиграть в России

Бывший защитник ПФК ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес заявил о желании продолжить карьеру в России.

— Сейчас нахожусь дома, в Бразилии. Отдыхаю с семьёй. Я продолжаю тренироваться самостоятельно и сохраняю спокойствие. Если поступит хорошее предложение и на то будет воля божья, я продолжу играть.

— Тебе хотелось бы ещё поиграть в России?

— Да-да, Россия всегда будет для меня первой опцией. Для меня и моей семьи это был бы наилучший вариант. Но посмотрим, как всё будет в действительности, — сообщил Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

К «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.