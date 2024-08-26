Президент «Динамо» Мх Гаджиев: для многих ребят сыграть со «Спартаком» было ориентиром

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем матче с московским «Спартаком» в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится 27 августа.

«Для меня нет ничего особенного в скорой игре «Динамо» Махачкала со «Спартаком». С ним и со многими самыми известными командами играли, всех видели. Со «Спартаком» играли и обыгрывали, нет никого, кого мы бы не обыграли. Помню самую яркую победу над «Спартаком» — за «Крылья» в Самаре.

Но для игроков, конечно, да. Это что-то особенное. «Спартак» — самая популярная команда в России. Наверное, он остаётся таким. Для футболистов, которые совсем недавно начинали во Второй лиге, это особенное событие. Они выросли до РПЛ потому, что очень хотели, много работали, вложили большой труд. Всё это делалось, чтобы играть против таких команд, как «Спартак». У каждого из этих футболистов это было каким-то ориентиром: сыграть со «Спартаком», «Локомотивом», «Зенитом». Сыграть на стадионах, которые видели большой футбол.

Не сомневаюсь в эмоциональном настрое ребят — без эмоций не сыграешь в футбол. Как поэту эмоции помогают написать стихи, художнику — нарисовать картиру, так и футболисту — сыграть ярко. Они будут готовы к игре со «Спартаком», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.