Сегодня Мамардашвили пройдёт медобследование перед трансфером в «Ливерпуль» — The Athletic

Грузинский голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили сегодня пройдёт мебобследование перед трансфером в «Ливерпуль». Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, ранее стало известно, что «Ливерпуль» практически договорился с «Валенсией» о переходе голкипера Георгия Мамардашвили. Отмечалось, что мерсисайдцы заплатят € 35 млн за грузинского голкипера. Текущий сезон Мамардашвили проведёт в «Валенсии» на правах аренды, после чего должен будет присоединиться к «Ливерпулю».

Контракт Мамардашвили с «Валенсией» рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 37 матчей, 13 из которых отыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.