Сборная Англии выразила соболезнования в связи со смертью Свен-Йорана Эрикссона

Пресс-служба сборной Анеглии по футболу выразила соболезнования в связи со смертью своего бывшего главного тренера сборной Свен-Йорана Эрикссона, который скончался в возрасте 76 лет сегодня, 26 августа. В январе Эрикссон сообщил о терминальной стадии рака поджелудочной железы.

«Мы глубоко опечалены тем, что Свен-Йоран Эрикссон, руководивший «Тремя львами» с 2001 по 2006 год, скончался в возрасте 76 лет. Наши мысли сейчас с его семьёй и друзьями. Покойся с миром, Свен. Тебя будет очень не хватать», — говорится в заявлении пресс-службы национальной команды в соцсети Х (ранее Twitter).

Свен-Йоран Эрикссон большую часть своей карьеры работал с национальными командами, в числе которых сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Также Эрикссон тренировал ряд европейских клубов, в числе которых «Рома», «Бенфика», «Фиорентина», а также работал в Китае. В Англии, помимо национальной команды, Эрикссон тренировал «Манчестер Сити» и «Лестер Сити», а также работал спортивным директором «Ноттс Каунти».