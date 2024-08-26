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Игрок «Краснодара» Коста: матч с «Динамо» можно назвать латиноамериканским противостоянием

Игрок «Краснодара» Коста: матч с «Динамо» можно назвать латиноамериканским противостоянием
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Бразильский центральный защитник «Краснодара» Диего Коста высказался о победе в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0)

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

«Мы ожидали, что в матче с «Динамо» будет игра с большим количеством переходов. Потому что до этого нам приходилось играть против соперников, которые строят свою игру от обороны. Но игра с «Динамо» выдалась открытой, тяжёлой и с большим количеством моментов. Самое главное, что нам удалось выдержать такой темп, не пропустить гол и одержать победу.

Также в этой встрече было много футболистов из Латинской Америки, поэтому можно назвать этот матч латиноамериканским противостоянием», — сказал Коста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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