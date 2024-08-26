Экс-защитник «Зенита» и сборной России Марио Фернандес рассказал о своей травме и операции

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Марио Фернандес рассказал о своей травме и операции. По словам футболиста, на сегодняшний день он полностью восстановился от полученного повреждения.

— Как оценишь своё физическое состояние?

— Слава богу, я полностью восстановился после операции и чувствую себя хорошо. Единственное, чего мне не хватает, это полноценных тренировок и игрового ритма.

— Что за травма у тебя была?

— Грыжа шейного диска со сдавлением спинного мозга. Получил в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» в Сербии. Сейчас уже всё хорошо. Слава богу, ничего не беспокоит, — рассказал Фернандес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

К «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.