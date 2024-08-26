Слот: для меня нет ничего удивительного, что «Ливерпуль» так хорошо играет

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победах над «Ипсвичем» (2:0) и «Брентфордом» (2:0) на старте сезона, а также поделился мнением о хорошей игре команды.

«Это радует. Две хорошие победы над сложными соперниками, потому что «Брентфорд» провёл очень хорошую стартовую игру на прошлой неделе, но нам ещё многое предстоит доказать в сезоне. Я думаю, что обе команды, «Ипсвич» и «Брентфорд», заслуживают нашего уважения за то, как они играли против нас, но я не ожидаю, что кто-то из них войдёт в шестёрку лучших. Всегда приятно начинать с двух побед и двух сухих матчей.

Доволен ли игрой команды? Да, но это вполне нормально, потому что я унаследовал клуб и все игроки остались. Мы стараемся сохранить многое, некоторые вещи почти те же самые, но и пытаемся скорректировать одну или две вещи, в которых, как нам кажется, мы могли бы прибавить. Если бы Юрген [Клопп] остался, он бы постарался найти эти одну-две вещи, которые могли бы улучшить команду. Для меня нет ничего удивительного в том, что эта команда так играет — и для вас это не должно быть сюрпризом, потому что вы видели, как она играла так много раз и в прошлом сезоне», — приводит слова Слота пресс-служба на официальном сайте клуба.