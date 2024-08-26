Слуцкий высказался на тему приглашения Артёма Дзюбы в Китай

Главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сообщил, что в вопросе приглашения нападающего Артема Дзюбы в команду нет никаких изменений.

— Артём Дзюба в Китае? Я уже 100 раз отвечал на этот вопрос. Сейчас ничего не изменилось.

— Вы бы хотели, чтобы он остался в России?

— Я не знаю, — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.