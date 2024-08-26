Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин: в судейской теме чувствуется регресс, не помогает даже VAR

Руслан Нигматуллин: в судейской теме чувствуется регресс, не помогает даже VAR
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин высказался о работе арбитров на матчах РПЛ сезона-2024/2025.

«Чемпионат России растёт, и есть приятная тенденция — использование молодёжи, которая умеет давать результат. Если брать пять лет назад, то очень неохотно доверяли молодёжи и в основном приобретали готовых игроков.

А в судейской теме чувствуется регресс. Она постоянно муссируется, ведь после каждого тура чем-то недовольны. Судьям не помогает даже VAR. Поэтому зачастую мы говорим больше о судьях, чем о красивых голах или спасениях вратарей. Есть старое правило — чем меньше мы говорим о судьях, тем они незаметнее и лучше их работа. А сейчас всё происходит наоборот. Чем больше мы говорим о них, тем хуже судейство», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Руслан Пименов высказался о судействе на старте сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android