Сергей Силкин: «Динамо» не готово становиться чемпионом

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых в матче 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1), а также высказался о возможном чемпионстве клуба в нынешнем сезоне.

«Динамо», видимо, не готово становиться чемпионом. Поэтому команда уступила «Зениту» и «Краснодару», но ещё не играла с ЦСКА и «Спартаком» в РПЛ. «Динамо» и «Краснодар» показали красивый матч. Но почему выиграл «Краснодар»? Потому что «быки» забили, а динамовцы — нет. Я думаю, что в этом году для «Динамо» преждевременно говорить о борьбе за чемпионство. Я услышал, что в команде у кого-то с кем-то конфликт. А такие моменты не идут на руку «Динамо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.