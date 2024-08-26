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Сергей Силкин: «Динамо» не готово становиться чемпионом

Сергей Силкин: «Динамо» не готово становиться чемпионом
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых в матче 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1), а также высказался о возможном чемпионстве клуба в нынешнем сезоне.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

«Динамо», видимо, не готово становиться чемпионом. Поэтому команда уступила «Зениту» и «Краснодару», но ещё не играла с ЦСКА и «Спартаком» в РПЛ. «Динамо» и «Краснодар» показали красивый матч. Но почему выиграл «Краснодар»? Потому что «быки» забили, а динамовцы — нет. Я думаю, что в этом году для «Динамо» преждевременно говорить о борьбе за чемпионство. Я услышал, что в команде у кого-то с кем-то конфликт. А такие моменты не идут на руку «Динамо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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