«Зенит» 27 августа представит аргентинского новичка Гондоу в филармонии

«Зенит» представит аргентинского новичка команды Лусьяно Гондоу 27 августа в санкт-петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Об этом сообщил председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Завтра в филармонии», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, когда «Зенит» планирует представить Гондоу.

Напомним, ранее президент клуба «Аргентинос Хуниорс» Кристиан Маласпинья рассказал о процессе перехода нападающего команды Лусьяно Гондоу в «Зенит». По словам функционера, форвард уже проходит медосмотр в России для трансфера в стан сине-бело-голубых.В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гондоу провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн.