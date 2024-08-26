Хамес Родригес подписал контракт с клубом из испанской Примеры

Мадридский «Райо Вальекано» официально объявил о подписании контракта с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом.

Фото: ФК «Райо Вальекано»

«Клуб подписал звёздного игрока в самый особенный сезон, когда он празднует 100-летие своей истории, храбрости, мужества и благородства. Хамес олицетворяет ценности клуба и уверяет, что у него есть «желание мечтать и совершать великие дела». Это твой дом, добро пожаловать, Хамес!» — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Напомним, последний сезон футболист провёл в бразильском «Сан-Паулу», с которым расторг контракт в начале августа, мотивируя своё решение желанием вернуться в Европу и играть на высоком уровне. Ранее Хамес Родригес выступал за мадридский «Реал» в Испании.

Родригес был назван лучшим игроком прошедшего этим летом Кубка Америки — 2024, на котором Колумбия вышла в финал, где уступила Аргентине (0:1 д. вр.).