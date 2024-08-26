Игрок «Акрона» Данилин: стены арены в Самаре для нас ещё не родные. Они не греют

Игрок «Акрона» Кирилл Данилин высказался о выступлении тольяттинской команды в Самаре.

— Дорога до арены в Самаре не приносит никаких неудобств. Но хоть это и домашний стадион, для нас это ещё не родные стены. Они не греют. Пока только привыкаем. Не назову этот стадион полноценно домашним. После первого матча там я говорил наоборот, но, как отпустили эмоции, я понял, что пока эти стены нам в полной мере не помогают.

— А если сравнить с домашними матчами на маленьком стадионе в Жигулёвске?

— Примерно одинаково. В Самаре просто ходит больше людей, потому что там больше вместимость. Стадион в Жигулёвске поменьше, но там мы лучше слышим болельщиков, — сказал Данилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.