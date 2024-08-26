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«Химки» объявили о переходе вингера олимпийской сборной Узбекистана

«Химки» объявили о переходе вингера олимпийской сборной Узбекистана
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Подмосковные «Химки» официально объявили о переходе 23-летнего узбекского крайнего нападающего Алишера Одилова из ташкентского «Олимпика».

Фото: ФК «Химки»

«Добро пожаловать в красно-чёрную семью, Алишер!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

23-летний вингер начинал карьеру в «Пахтакоре». Футболист принял участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже, где в составе сборной Узбекистана забил один мяч в двух встречах. В нынешнем сезоне национальной Суперлиги Узбекистана на счету Одилова 12 матчей, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Подмосковные «Химки» набрали шесть очков после шести сыгранных туров и расположились на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата.

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