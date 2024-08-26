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АПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Эрикссона

АПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Эрикссона
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Английская Премьер-лига выразила соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера сборной Англии Свен-Йорана Эрикссона.

«Мы глубоко опечалены известием о кончине бывшего тренера сборной Англии и «Манчестер Сити» Свен-Йорана Эрикссона. Соболезнуем родным и близким Свена», — гласит сообщение пресс-службы АПЛ, опубликованное в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, о кончине Эрикссона, боровшегося с раком, стало известно сегодня, 26 августа. Свен-Йоран бо́льшую часть своей карьеры работал с национальными командами, в числе которых сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Также Эрикссон тренировал ряд европейских клубов, в числе которых «Рома», «Бенфика», «Фиорентина», а также работал в Китае. В Англии, помимо национальной команды, Эрикссон тренировал «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» и работал спортивным директором «Ноттс Каунти».

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