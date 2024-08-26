Солдатенков: у «Крыльев» тяжёлый график: для кого-то оправдание, для кого-то — реальность

Футболист «Крыльев Советов» Александр Солдатенков высказался о календаре самарской команды.

«Нормально реагирую на критику. Старт чемпионата лично у меня не задался. Поэтому к критике отношусь спокойно, если она по факту.

Не знаю, с чем связан плохой старт «Крыльев» в РПЛ. Наверное, можно отметить одно — реально был тяжёлый календарь, были очень хорошие команды. Для кого-то это оправдание, а для кого-то это реальность. Кто-то живёт надеждами, а кто-то — реальной жизнью», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В последнем матче РПЛ самарцы обыграли «Пари Нижний Новгород» (3:1). После этой встречи у «Крыльев Советов» стало шесть очков. Команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Пари НН» также имеет в своём активе шесть очков и находится на 10-й строчке.