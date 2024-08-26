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Игрок ЦСКА Яковлев высказался о доверии Марко Николича к нему

Игрок ЦСКА Яковлев высказался о доверии Марко Николича к нему
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Нападающий московского ЦСКА Владислав Яковлев рассказал о своих отношениях с главным тренером красно-синих Марко Николичем.

«Со стороны Николича и тренерского штаба ко мне хорошее отношение. Не знаю, насколько в меня верят, это уже вопрос к тренерам. Но всё хорошо, Марко со всей командой всегда в диалоге. Вопрос о моём игровом времени, опять же, лучше задавать тренерскому штабу», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

22-летний Яковлев является воспитанником академии ЦСКА. В основном составе красно-синих Владислав дебютировал в 2021 году. Всего за основной состав армейцев нападающий провёл 36 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В нынешнем сезоне форвард сыграл четыре минуты за два матча.

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