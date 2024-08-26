Сперцян — о Миранчуке в «Атланте»: буду смотреть и болеть за него

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что будет болеть за Алексея Миранчука, перешедшего в клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

«Честно, не особо следил за американской лигой, потом там оказался Месси, сейчас — Лёха. Только познакомился недавно с ним в Италии. Теперь, конечно, будет время, буду смотреть и болеть за Миранчука», — приводит слова Сперцяна «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. На данный момент «Атланта» занимает 20-е место в турнирной таблице МЛС, набрав 28 очков. За последние пять матчей команда одержала одну победу, потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.