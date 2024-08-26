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Александр Гришин предложил, чтобы судьи объясняли свои решения после матчей

Александр Гришин предложил, чтобы судьи объясняли свои решения после матчей
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Александр Гришин предложил, чтобы арбитры объясняли свои решения после матчей в Российской Премьер-Лиге.

«Я не знаю, почему столько ошибок в российском судействе. Даже без повтора было видно, что в эпизоде с Лаксальтом был 150-процентный пенальти. Уже после повтора все убедились, что были толчок и захват руки. Если судья в поле не увидел эпизод, то почему не вмешался VAR? В матче «Локомотив» — «Ростов» в штрафной был такой же момент, как с Рошей и Сперцяном. Может быть, судьи боятся или же трактовки уже не те. Вроде бы смотришь на игру в одном плане, а трактовка совсем другая. Сейчас правила настолько поменялись, не понимаешь, что происходит вообще.

Судейство — закрытая каста. Почему они после матчей не объясняют свои решения? Тренеры же дают комментарии. Поэтому судьи тоже должны действовать как-то открыто и давать объяснения своим действиям. Если бы они объясняли нам, то было бы более-менее понятно, почему было принято такое решение. Взять регби: там судья объясняет любой момент по стадиону», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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