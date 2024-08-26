Омари Тетрадзе: у опытных судей нет права совершать ошибки в важных матчах

Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе высказался о качестве судейства в российском футболе.

«Я бы не сказал, что уровень российского судейства падает. Конечно, мы хотим, чтобы с каждым годом судейство было более качественным. Но ошибки были, есть и будут. Ничего страшного, что ошибаются молодые судьи, им это простительно. В будущем они станут классными арбитрами. Что касается ошибок со стороны опытных судей, то у них нет права совершать ошибки в важных матчах», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после шести стартовых туров нового сезона чемпионата России турнирную таблицу первенства возглавляет московский «Локомотив». Действующий чемпион страны «Зенит» идёт на второй строчке в таблице.