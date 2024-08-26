Кузьмичёв — о будущем Соболева: скорее всего, будет какой-то промежуточный клуб

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о ситуации между нападающим Александром Соболевым и красно-белыми.

«Искать варианты в Европе Соболеву сложно. Трансферное окно подходит к закрытию, а так быстро найти вариант — проблематично. Это серьёзная работа. Скорее всего, будет какой-то промежуточный клуб. Отношения его со «Спартаком не складываются, он отстранён от тренировочного процесса. Это говорит о том, что команда на него не рассчитывает. А игрок должен набирать. Мне кажется, что возможен вариант с «Крыльями Советов», поскольку команда нуждается в центральном нападающем», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.