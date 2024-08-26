«Практичнее взять просто комфортную». Игрок «Зенита» Педро — о покупке люксовой машины

18-летний нападающий «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос рассказал, почему не стал покупать люксовый автомобиль после переезда в Санкт-Петербург.

«Я вожу сам машину, не так давно получил водительское удостоверение в России и смог водить. До этого меня мама возила. Водить умею, к дорогам привык. Ну а по поводу не такой роскошной машины… мы обсудили всё с мамой. Я вообще большой фанат машин, мне очень нравятся самые разные автомобили. Мы решили, что сейчас практичнее взять просто комфортную машину, которая будет с комфортом доставлять меня на тренировки, но чтобы это не был какой-то люксовый автомобиль», — приводит слова Педро Legalbet.

Напомним, Педро выступает в составе сине-бело-голубых с февраля 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.