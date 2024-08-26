Глебов: кайфую от новостей о возможном уходе из «Ростова»? Это был сарказм

Футболист «Ростова» Данил Глебов прокомментировал слухи о своём возможном уходе из стана южан.

— Президент «Ростова» сказал о переговорах по вашему трансферу. Вы сообщили, что кайфуете от новостей, когда каждый день появляются новости.

— Это был сарказм. На самом деле новости в последнее время не просматриваю. Второй-третий год эти новости появляются, смысл на это обращать внимание? Не надо этим забивать голову, надо думать о сегодняшнем дне и результате, работать дальше.

Напомним, ранее появилась информация, что «Спартак» ведёт переговоры с «Ростовом» по поводу трансфера Глебова. Отмечалось, что сумма сделки может составить € 11 млн. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провёл семь матчей и забил один мяч. Контракт российского игрока с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 8 млн.