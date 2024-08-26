«Несусветная дичь». Вратарь «Динамо» Лунёв — об участии медийных команд в Кубке России

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв рассказал о своём отношении к участию клубов из футбольной Медиалиги в Фонбет Кубке России.

«Медиалига мне безразлична, не понимаю смысл. Изначально было так, что блогеры, авторы YouTube-каналов собрались поиграть в мячик, устроить челлендж в своём репертуаре, собрать свою аудиторию, решить моменты, кто круче или ещё что-то. Сейчас это зашло в другую ипостась: медийным командам дают участвовать в Кубке России, что для меня несусветная дичь», — сказал Лунёв на YouTube-канале Сергея Тыртышного.

Напомним, Лунёв пополнил «Динамо» этим летом. В составе московского клуба он конкурирует с Игорем Лещуком за место в основе. Прошлым клубом российского голкипера был «Карабах».