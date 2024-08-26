Защитника «Спартака» Дуарте хочет арендовать «Валенсия» — Relevo

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте привлёк внимание «Валенсии». Испанский клуб рассматривает возможность аренды парагвайского футболиста. Об этом сообщает журналист Relevo Начо Санчис.

По информации источника, Дуарте является фаворитом руководства «Валенсии» на случай ухода Дженка Озкачара, который близок к переходу в «Вальядолид». Отмечается, что владелец испанского клуба Питер Лим одобрил расходы на усиление обороны в размере, не превышающем доход от перехода Озкачара. Ожидается, что трансфер турецкого защитника принесёт «Валенсии» около € 1,4 млн.

«Валенсия» намерена взять нового защитника в платную аренду, чтобы уложиться в установленные финансовые рамки.

Дуарте перешёл в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо». В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах.