«Мне надоело подписывать эти мячи». Реакция игрока «Сити» на очередной хет-трик Холанда

Центральный нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд недавно оформил свой седьмой хет-трик в английской Премьер-лиге, за что и получил очередной расписанный мяч от товарищей по команде. И, как оказалось, одному из них это надоело.

Фото: пресс-служба АПЛ

«Мне надоело подписывать эти мячи», — написал кто-то из одноклубников футболиста.

24-летний нападающий оформил свой седьмой хет-трик в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвич Таун» (4:1), выйдя на третье место в рейтинге по этому показателю среди иностранных футболистов, обойдя Суареса (шесть хет-триков) и сравнявшись с Уэйном Руни. Для этого Холанду понадобилось 68 матчей. Среди иностранцев больше хет-триков в Премьер-лиге только у Тьерри Анри (восемь хет-триков) и Серхио Агуэро (12 хет-триков).