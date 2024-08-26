РФС начинает тестирование системы VAR на матчах Первой лиги

Российский футбольный союз начинает тестирование системы VAR на матчах Мелбет Первой лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС в социальных сетях.

Отмечается, что на первом этапе VAR будет работать на домашних матчах двух клубов. Это команды «Родина» и «Черноморец». Именно на стадионах этих команд было установлено оборудование, необходимое для работы системы.

Наиль Измайлов, президент ФНЛ, прокомментировал данную новость.

«Благодарим РФС за то, что мы планово реализуем первый этап внедрения VAR в Первую лигу в сезоне-2024/2025. Мы уже долгое время совместно работаем над проектом внедрения системы видеопомощи арбитрам. Выражаю надежду, что данная практика уже в скором времени будет внедрена повсеместно на постоянной основе и будет затрагивать все клубы Первой лиги», – приводит слова Измайлова пресс-служба РФС.