Гришин: ЦСКА надо обезопасить себя в Кубке России и только потом давать шанс молодёжи

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче армейцев с грозненским «Ахматом» в рамках Фонбет Кубка России по футболу.

«Наверное, в кубковом матче с «Ахматом» у ЦСКА произойдёт какая-то ротация. Но, с другой стороны, надо понимать, что в Кубке России нужно как можно быстрее набрать очки и обезопасить себя от вылета. А уже потом спокойно давать шанс молодёжи. Если ЦСКА сейчас потеряет очки, потом всё равно придётся ставить основной состав», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 27 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Ахмат» — ЦСКА. Начало игры — в 17:15 мск. Игра пройдёт в Грозном.