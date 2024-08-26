Суд обязал Сафонова отдавать четверть зарплаты в «ПСЖ» бывшей жене на расходы на ребёнка

Ксения Казачек, адвокат бывшей жены вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова Анастасии, заявила, что суд обязал футболиста отдавать четверть зарплаты экс-супруге на расходы на ребёнка.

«Анастасия очень рада, что Московский городской суд оставил в силе законное обоснованное решение Никулинского районного суда города Москвы. По решению суда с Сафонова Матвея Евгеньевича взыскивается 1/4 от всех доходов. Спасибо московским судьям за их честность, независимость и профессионализм», — сказала Казачек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матвей Сафонов подписал контракт на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого «ПСЖ» купил за всю свою историю. Трансфер оценивается в € 20 млн.