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«Сочи» ищет замену Гуарирапе. Игрок с большой долей вероятности покинет клуб

«Сочи» ищет замену Гуарирапе. Игрок с большой долей вероятности покинет клуб
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Сауль Гуарирапа с большой долей вероятности покинет «Сочи» до конца трансферного окна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас агенты Гуарирапы привезли ещё одного венесуэльского нападающего на просмотр в «Сочи» — Дейвида Тегеса из клуба «Депортиво Тачира», чтобы клуб имел план «Б» на случай продажи форварда. Также прорабатывается вариант с подписанием форварда-нелегионера, если Дейвид не впечатлит тренера «Сочи» Роберта Морено», — добавил источник «Чемпионата».

Саулю Гуарирапе 21 год. Он является воспитанником футбольного клуба «Каракас». В январе текущего года форвард перешёл в «Сочи». В составе сочинцев футболист успел провести 18 официальных матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и четырьмя передачами.

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