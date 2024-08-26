Бывшая жена Сафонова Анастасия отреагировала на победу в суде над вратарём «ПСЖ»

Бывшая жена вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова Анастасия Сафонова прокомментировала решение суда, обязавшего футболиста выплачивать четверть своей зарплаты на содержание их ребёнка.

«Надеюсь, матери с детьми на моём примере приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства», — сказала Сафонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского районного суда Москвы.

Матвей Сафонов подписал контракт на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого «ПСЖ» купил за всю свою историю. Трансфер оценивается в € 20 млн. В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль».