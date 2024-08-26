Марио Фернандес: не считаю переход в «Зенит» ошибкой

Бразильский защитник Марио Фернандес, имеющий российское гражданство, не считает свой переход в петербургский «Зенит» ошибкой.

— Не считаешь переход в «Зенит» ошибкой?

— Нет, клуб вёл себя корректно по отношению ко мне. «Зенит» — большой клуб. Кроме того, я обрёл там много друзей», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

К «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Но этим летом он покинул клуб. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.