Хавбек «Краснодара» Ленини: в РПЛ играть тяжело не только с «Динамо», простых матчей нет

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини заявил, что в Российской Премьер-Лиге тяжело играть со всеми командами.

«Не только «Динамо», со всеми командами тяжело играть. В этом чемпионате нет простых матчей. Что касается отношений с тренером, у нас всё хорошо. Мы работаем. Мы стараемся думать о себе и побеждать в наших матчах. Идём шаг за шагом», — сказал Ленини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В матче 6-го тура чемпионата России по футболу южане на выезде одержали победу над бело-голубыми со счётом 1:0.

После 6-го тура в таблице Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на третьей строчке. Подопечные Мурада Мусаева набрали 12 очков. Московское «Динамо» также имеет в своём активе 12 очков и находится на четвёртом месте.