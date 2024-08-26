Омари Тетрадзе: на Тюкавина повлияли разговоры о возможном уходе из «Динамо»

Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе высказался о текущем состоянии нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тяжело сказать, что происходит с Тюкавиным. Для этого нужно находиться внутри команды. Но мне кажется, что разговоры о возможном уходе Тюкавина и что его продают за бешеные деньги повлияли на состояние футболиста», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в семи матчах «Динамо» и отметился лишь одним забитым мячом и одной голевой передачей. В прошлом сезоне нападающий забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 встречах.

После 6-го тура в таблице Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» имеет в своём активе 12 очков и находится на четвёртом месте.