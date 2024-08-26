Джикия: надеюсь, фильм про Черенкова заставит молодёжь брать с него пример

Бывший защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о фильме «Федя. Народный футболист» про советского игрока Фёдора Черенкова.

«Хочется сказать о Фёдоре Фёдоровиче как о человеке, который очень много сделал для всего спорта как Советского Союза, так и России. Самый народный футболист, не зря ему принадлежит это звание, потому что он действительно таким и являлся. В фильме об этом будет очень много сказано, лично я узнал очень много интересных моментов, хоть и много был наслышан о Фёдоре Фёдоровиче от людей, которые с ним очень дружили, которые с ним проходили многое не только в футболе, но и в жизни. Надеюсь, что такой фильм поспособствует тому, что сегодняшняя молодёжь будет знать, гордиться и равняться на таких людей, как Фёдор Федорович», – приводит слова Джикии ТАСС.

Напомним, 25 июля Черенкову исполнилось бы 65 лет. 31 октября в прокат выйдет фильм «Федя. Народный футболист», который создан продюсерским центром «Сделано в «Дело».