Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Нуралы Алип вызван в сборную Казахстана

Защитник «Зенита» Нуралы Алип вызван в сборную Казахстана
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов определил список футболистов, приглашённых для участия в сентябрьских международных матчах. В него вошёл центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип. Об этом сообщает телеграм-канал санкт-петербургского клуба.

На счету Алипа 33 игры за сборную и одна результативная передача в футболке национальной команды. К «Зениту» защитник присоединился зимой 2023 года, перейдя из «Кайрата». Cумма трансфера составила € 2 млн, включая все дополнительные выплаты.

Команда Казахстана проведёт две встречи в рамках нового розыгрыша Лиги наций УЕФА — с Норвегией (6 сентября, Алма-Ата) и Словенией (9 сентября, Любляна). Помимо Алипа, на сентябрьские сборы были вызваны Лев Скворцов и Талгат Кусяпов, которые также выступают на данный момент в России.

Материалы по теме
Эксклюзив
Самородов: Алип ничем не хуже защитников «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android