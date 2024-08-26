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Вратарь «Акрона» Волков: чтобы обыграть «Зенит», нужно психологически перестроиться

Вратарь «Акрона» Волков: чтобы обыграть «Зенит», нужно психологически перестроиться
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Вратарь «Акрона» Сергей Волков поделился своим мнением о предстоящем матче с «Зенитом».

«Никаких особых чувств перед матчем с «Зенитом» нет. Вы нас сами видели, знаете. У нас в большинстве играет молодёжь, поэтому мы будем отдыхать. Чтобы обыграть «Зенит», нужно психологически перестроиться», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

27 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Акрон» — «Зенит». Начало игры запланировано на 17:15 мск. Команды находятся в группе D: «Зенит» занимает первое место с шестью очками, а «Акрон» располагается на третьей строчке с тремя очками. Главный арбитром матча назначен Сергей Цыганок. Помогать ему будут Андрей Болотенков и Игорь Князев.

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