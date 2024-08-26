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Стало известно, какую сумму экс-жена Сафонова рассчитывает получить на ребёнка за 15 лет

Стало известно, какую сумму экс-жена Сафонова рассчитывает получить на ребёнка за 15 лет
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Бывшая супруга голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова Анастасия подготовила смету трат на ребёнка. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Смета выглядит следующим образом:

  • 1) художественная гимнастика — три раза в неделю (11 000 рублей в месяц)
  • 2) SportMix — два раза в неделю (18 000 рублей в месяц)
  • 3) шахматный клуб — два раза в неделю (18 240 рублей в месяц)
  • 4) арт-студия — ежедневно (25 000 рублей в месяц)
  • 5) музыкальная школа — три раза в неделю (33 600 рублей в месяц)
  • 6) школа эстрадного искусства – два раза в неделю (39 000 рублей в месяц)
  • 7) английский с носителями языка – пять раз в неделю (79 000 рублей в месяц)
  • 8) музыкальный театр – два раза в неделю (15 000 руб в месяц)
  • 9) теннис — два раза в неделю (48 000 рублей в месяц)
  • 10) танцы — два раза в неделю (6200 рублей в месяц)
  • 11) конный спорт — один раз в неделю (14 000 рублей в месяц)
  • 12) плавание — три раза в неделю (24 600 рублей в месяц)
  • 13) китайский язык — два раза в неделю (42 750 рублей в месяц).

Отмечается, что на заседании бывшая жена Сафонова предоставила расчёт: трёхлетнему ребёнку необходимы 238 млн рублей на 15 лет.

Ранее стало известно, что Ксения Казачек, адвокат бывшей жены вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова Анастасии, заявила, что суд обязал футболиста отдавать четверть зарплаты экс-супруге на расходы на ребёнка.

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