Силкин: Карраскаль очень много берёт на себя, страдают другие игроки «Динамо»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении бело-голубых от «Краснодара» (0:1) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Тюкавин в матче с «Краснодаром» очень сильно старался, но Карраскаль берёт очень много на себя, и из-за этого страдают другие футболисты «Динамо». А Тюкавин играет на всех партнёров по команде. Если взять все матчи, то это была лучшая игра со стороны Кости», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 6-го тура в таблице Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на третьей строчке. Подопечные Мурада Мусаева набрали 12 очков. Московское «Динамо» также имеет в своём активе 12 очков и находится на четвёртом месте.