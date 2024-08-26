Игрок «Челси» Мадуэке принёс извинения за оскорбительное высказывание о Вулверхэмптоне

Нападающий «Челси» Нони Мадуэке принёс публичные извинения за то, что назвал город Вулверхэмптон «дерьмом».

«Хочу извиниться перед всеми, кого мог обидеть. Это просто человеческая ошибка, случайность. Я не хотел, чтобы это появилось на моей странице в социальной сети таким образом. Уверен, что Вулверхэмптон — хороший город, и сожалею о случившемся», — приводит слова Мадуэке BBC Sport.

Напомним, ранее 22-летний форвард опубликовал, а затем удалил пост в социальных сетях, в котором крайне негативно выразился о городе Вулверхэмптон. Мадуэке написал: «Всё, что связано с этим местом, — дерьмо». После удаления поста футболист объяснил, что хотел опубликовать его в личном аккаунте и лишь по ошибке выложил в официальном.